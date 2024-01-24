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Vietnam Devlet Başkanı ve Almanya Cumhurbaşkanı Hanoi'de Görüştü - Son Dakika
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Vietnam Devlet Başkanı ve Almanya Cumhurbaşkanı Hanoi'de Görüştü

Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemi vurgulandı ve diplomatik ilişkilerin 50. kuruluş yılı öncesinde karşılıklı anlayış ve dostluğu geliştirmek amacıyla çeşitli alanlarda işbirliği güçlendirme kararı alındı. Ayrıca, Güney Çin Denizi meselesiyle ilgili barışçıl çözüm ve ASEAN ile Çin arasında etkili bir müzakere sürecine destek ifade edildi.

Vietnam Devlet Başkanı ve Almanya Cumhurbaşkanı Hanoi\'de Görüştü
24.01.2024 - 21:03,
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Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de görüştü.

Vietnam hükümetinin internet sitesindeki habere göre, Thuong ve Steinmeier, ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayarak, bunun birçok farklı yönde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Her iki taraf da 2025'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. kuruluş yılı öncesinde karşılıklı anlayış ve dostluğu geliştirmek amacıyla kültürel alışverişi artırma, savunma, güvenlik, bilim, teknoloji, adalet ve tarım alanlarında işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Güney Çin Denizi meselesiyle ilgili barış, istikrar ve havacılık özgürlüğünün muhafaza edilmesinin, anlaşmazlıkların 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi doğrultusunda barışçıl yollarla çözülmesinin önemine dikkati çeken iki lider, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile Çin arasında Güney Çin Denizi'nde etkili bir müzakere sürecine desteklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Vietnam Devlet Başkanı ve Almanya Cumhurbaşkanı Hanoi'de Görüştü - Son Dakika
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