Vietnam Gemisi Batma Tehlikesinde: 39 Kurtarıldı - Son Dakika
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Vietnam Gemisi Batma Tehlikesinde: 39 Kurtarıldı

Vietnam Gemisi Batma Tehlikesinde: 39 Kurtarıldı
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Güney Çin Denizi'nde batan Vietnam gemisinden 39 kişi kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

SANSHA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nde Nansha Adaları sularındaki Yongshu Resifi yakınlarında batan Vietnam gemisinden sağ kurtarılanların sayısı 39'a yükseldi. Çin'e ait bir helikopterin pazar günü saat 09.17'de düzenlediği operasyonda 2 mürettebatın daha sağ kurtarıldığı bildirildi.

Khoi Nguyen 18 adlı gemide toplam 62 kişinin bulunduğu, kurtarılanların tamamının Vietnam vatandaşları olduğu belirtildi.

Çin'in güneyindeki Sansha kenti yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Çin'e ait altı gemi, bir kurtarma helikopteri ve Vietnam'a ait bir gemi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığına bağlı Nanhai Kurtarma Bürosu tarafından işletilen Nanhai Jiu 115 adlı kurtarma gemisi, cumartesi günü saat 18.23 sularında açık denizde zor durumdaki bir gemiden ateşlendiği düşünülen paraşütlü işaret fişeğini tespit etmişti.

Sansha deniz arama kurtarma yetkililerine göre Vietnam bandıralı Khoi Nguyen 18, 69,9 metre uzunluğa, 10,8 metre genişliğe ve 999 brüt tonaj ağırlığa sahip.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Uluslararası, Denizcilik, Vietnam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vietnam Gemisi Batma Tehlikesinde: 39 Kurtarıldı - Son Dakika

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