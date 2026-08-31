Vietnam'ın Milli Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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Vietnam'ın Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Vietnam\'ın Milli Günü Ankara\'da Kutlandı
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Vietnam'ın milli günü nedeniyle düzenlenen resepsiyona, Türkiye-Vietnam ilişkileri konuşuldu.

Vietnam'ın milli günü dolayısıyla Ankara'da program düzenlendi.

Ankara Etnografya Müzesi'nde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ve Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha'nın yanı sıra Türkiye'de görev yapan yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Vietnamlı sanatçıların müzik ve dans performanslarını sergilediği resepsiyonda, İstiklal Marşı ve Vietnam milli marşı okundu.

Bakan Yardımcısı Ekinci, burada yaptığı konuşmada, Vietnam Milli Günü'nü kutlayarak, diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1978'den bu yana iki ülkenin dostane bir ilişki içinde olduğunu söyledi.

Türkiye ve Vietnam'ın diplomatik ilişkilerinin tarihine değinen Ekinci, ilişkilerin yıllar içinde geliştiğini ifade etti.

Ekinci, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde Türkiye'nin Diyalog Ortağı statüsüne layık görüldüğünü hatırlatarak, bu konuda verdiği destekten dolayı Vietnam'a teşekkür etti.

Ekinci, Vietnam'ın ASEAN ülkeleri arasında Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, iki ülkenin birçok alanda işbirliği bulunduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Dang da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1978'de kurulduğuna işaret ederek o dönem ülkesiyle Türkiye arasındaki bağın "tohum"dan ibaret olduğunu anlattı.

Yıllar içerisinde o tohumun meyve veren ve çiçekler açan bir ağaca dönüşmesinden gurur duyduğunu belirten Dang, Türkiye-Vietnam arasındaki üst düzey ziyaretlere değindi.

Dang iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da üst seviyeye taşınması için çalışıldığını aktardı.

Konuşmaların ardından davetlilere ikramda bulunuldu ve çeşitli sanat performansları sergilendi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Vietnam, Güncel, Ankara, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vietnam'ın Milli Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

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