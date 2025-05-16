Vietnam ve Tayland Stratejik Ortaklıkta Anlaştı

Güneydoğu Asya ülkeleri Vietnam ve Tayland, ikili ilişkilerini stratejik ortaklığa yükselttiğini açıkladı.

VN Express haberine göre Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, başkent Hanoi'yi ziyaret eden Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile bir araya geldi.

İki liderin katılımıyla düzenlenen "4. Vietnam-Tayland Ortak Kabine Toplantısı"nda tarafların "önemli stratejik yönelimler" konusunda anlaştığı bildirildi.

Chinh ve Shinawatra, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Vietnam ve Tayland ikili ilişkilerini resmen "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltildiğini açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Chinh, 1955-1975'teki Vietnam Savaşı'nın akabinde 1976'daki birleşmesi sonrası Tayland'ın ülkesiyle diplomatik ilişki kuran ilk ülkelerden olduğunu anımsattı.

Chinh, "Bu, hem sembolik bir dönüm noktasını temsil eden siyasi bir açıklama hem de işbirliği derinliğinde yeni bir atılımı teyit eden stratejik bir taahhüttür." dedi.

Hedef 25 milyar dolar

Hanoi hükümeti açıklamasına göre yeni statü kapsamında siyasi, savunma ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesi ve ikili ticareti 2030'a kadar 25 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Görüşmeye ilişkin ortak açıklamaya göre iki ülke ilişkilerini "enerji, dijital ve yeşil ekonomi, inovasyon" alanlarında genişletmeyi amaçlıyor.

Dünya Bankası verilerine göre Vietnam'ın Güneydoğu Asya bölgesinde en büyük ticaret ortağı Tayland.

İkili ticaret 2024 yılında, 2023'e kıyasla yüzde 6,3 artışla 20,2 milyar dolara ulaşmıştı.

Liste

Nikkei Asia ajansına göre, söz konusu gelişmeye yönelik "komünist ülke Vietnam'ın, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) komşularıyla ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediği" değerlendirmesi yaptı.

Böylelikle ASEAN üyesi Vietnam'ın "kapsamlı stratejik ortaklığı" bulunan ülke sayısı 13'e yükseldi.

Vietnam'ın "kapsamlı stratejik ortaklığı" bulunan ülkeler listesine Çin 2008'de, Rusya 2012'de, Hindistan 2016'da, Güney Kore 2022'de eklenmişti.

Listeye 2023'te ABD ve Japonya, 2024 yılında Avustralya, Fransa ve Malezya ve 2025 yılında ise Yeni Zelanda, Endonezya ve Singapur dahil edilmişti.