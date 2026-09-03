Vietnam'da rekor uyuşturucu davasında 11 idam, 22 müebbet - Son Dakika
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Vietnam'da rekor uyuşturucu davasında 11 idam, 22 müebbet

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Ho Chi Minh kentinde görülen davada, yaklaşık 1,1 milyar dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı ağına karışan 227 sanıktan 11'i idama, 22'si müebbet hapse mahkum edildi. Uyuşturucular diş macunu tüplerinde ele geçirilmişti.

Vietnam'da mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin davada yargılanan 227 sanıktan 11'i hakkında idam, 22'si hakkında müebbet hapis cezası verdi.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, Ho Chi Minh kentinde ülkenin "en büyük uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinden biri"ni gerçekleştirdiği değerlendirilen şebekeye yönelik dava görüldü.

Yaklaşık 1,1 milyar dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı ağına dahil oldukları gerekçesiyle yargılanan 227 sanıktan 11'ine idam cezası verildiği, 22'sinin müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, diğerlerinin de çeşitli cezalara mahkum edildiği bildirildi.

Uyuşturucular diş macunu tüplerinde bulunmuştu

Dava konusu faaliyetlerle ilgili soruşturma, 16 Mart 2023'te Fransa'dan dönen 4 kabin memurunun bagajında uyuşturucu bulunmasıyla başlamıştı.

Uyuşturucular, 327 diş macunu tüpünde ele geçirilmiş, kabin memurlarının uyuşturucu kaçakçılığına dahil olmadıkları sonucuna varılmıştı.

Soruşturmanın devamında elebaşıların gizlenmesi ve uyuşturucu dağıtımının kolaylaştırılması amacıyla çok sayıda katmandan oluşan geniş şebeke ortaya çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Ho Chi Minh, Vietnam, Mahkum, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vietnam'da rekor uyuşturucu davasında 11 idam, 22 müebbet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vietnam'da rekor uyuşturucu davasında 11 idam, 22 müebbet - Son Dakika
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