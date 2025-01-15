Vinç Devrildi, 1 Yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Erdal Tarak yönetimindeki 42 APM 55 plakalı vinç, Malatya- Kayseri kara yolunun Medişeyh mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkarılarak Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, vincin kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
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