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Vinç sürücüsü ve müdür gözaltında

22.07.2026 22:32
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İzmir'de motosiklet kazasına neden olan metal parça sebebiyle vinç şoförü ve müdürü gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yoldaki bir metal parçaya çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle metal parçanın düştüğü vincin şoförü ile firmanın mesul müdürü "taksirle ölüme neden olma" suçundan gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bayraklı ilçesi çevre yolu tünelleri çıkışı mevkisinde, yola düşen metal parçaya çarpma sonucu meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Başsavcılık koordinasyonunda kolluk birimleriyle gerekli değerlendirme ve koordinasyon toplantılarının gerçekleştirildiği ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik talimatlar verildiği belirtildi.

Yapılan kamera incelemeleri, olay yeri çalışmaları ve toplanan deliller neticesinde motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken yoldaki metal parçaya çarpması sonucu kazanın meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda metal parçanın ait olduğu vinç belirlenmiş, vinç sürücüsü E.K. ile firma mesul müdürü T.T. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

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