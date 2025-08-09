Vincin Çarptığı Dede ve Torunları Yaralandı

Esenyurt'ta geri kayan vincin çarptığı park halindeki otomobilin savrularak dede ve 2 torununa çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sultaniye Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi'nde dün, park halindeki bir vinç henüz bilinmeyen bir nedenle geriye doğru kayarak otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bu sırada aracın yanında bulunan Raif Gündoğdu ve 2 torununa çarpıp yere düşürdü. Kazada, Gündoğdu'nun ayağı otomobilin altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilin altından ayağı kurtarılan Gündoğdu, ambulansla hastaneye götürüldü.

Ayağında çatlaklar oluşan Gündoğdu'nun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği, 2 çocuğun da ayağında çizikler oluştuğu öğrenildi.

Raif Gündoğdu'nun oğlu Resul Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vincin sokağa park etmeye geldiğini anlatarak, "Herhalde el frenini çekmeyi unutmuş. Geri gelip bizim arabaya çarpmış. Babam ve yeğenlerim de arabanın oradaydı. Çarpınca, bizim araba da babamla yeğenlerimi savurdu. Babamın ayağı arabanın altında kaldı, ezilmiş. Sonra şoför koştu el frenini çekti. Komşular sağ olsun onlar çıkarmışlar babamı. Sonra da ambulans gelip hastaneye götürmüş. Yeğenlerimin durumu iyi sadece çizikler var." diye konuştu.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.