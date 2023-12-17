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Viranşehir'de helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Viranşehir'de helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan bir fabrikada helezon makinesinin devrilmesi sonucu Mustafa Y. hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Viranşehir\'de helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti
17.12.2023 - 13:19,
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Emiroğlu Mahallesi'ndeki bir fabrikada, buğday ve mısır gibi ürünlerin araçlara yüklenmesi için kullanılan helezon makinesinin devrileceğini fark eden Mustafa Y. (42) makineyi tutmaya çalıştı. Traktör yardımıyla düzeltilmek istenen makine bu sırada Mustafa Y'nin üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, Mustafa Y'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Helezon makinesinin Mustafa Y'nin üzerine düşme anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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Viranşehir, Şanlıurfa, Son Dakika

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