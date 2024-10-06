Viranşehir\'de Kaçak Cep Telefonu ve Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 85 cep telefonu ve 5 bin 400 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 85 cep telefonu ve 5 bin 400 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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