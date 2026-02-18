Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonu kapsamında 70 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, gümrük kaçağı 16 bin 840 paket sigara, 13 litre alkol, 174 kilogram çay, 39 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 70 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.??????
Viranşehir'de Kaçakçılık Operasyonu
