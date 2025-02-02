Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yenişehir Mahallesinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 24 UA 669 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Viranşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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