Viranşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslerde, narkotik dedektör köpeği eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aaramalarda ise 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
