Viranşehir'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Mardin karayolunun Tepedüzü Mahallesi yakınlarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
