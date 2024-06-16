Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'ndeki bir kuyumcuya girerek 2 kişiyi öldüren, 1 kişi yaralayan M.T. yakalandı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
14 Haziran'da M.T'nin Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'ndeki bir kuyumcuya düzenlediği silahlı saldırıda Eyyüp A. ve Nurullah T, hayatını kaybetmiş, İbrahim Halilullah T. yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Viranşehir'deki Silahlı Saldırıya İlişkin Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?