Virginia Giuffre'nin 'Hiç Kimsenin Kızı' Türkçede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Virginia Giuffre'nin 'Hiç Kimsenin Kızı' Türkçede

15.02.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giuffre'nin kitabı, Epstein ve Maxwell'in istismar sistemini detaylıca anlatıyor.

(İSTANBUL) - Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği Jeffrey Epstein soruşturmasının en önemli tanıklarından Virginia Giuffre'nin kaleme aldığı "Hiç Kimsenin Kızı" (Nobody's Daughter) Türkçeye çevrildi. ABD'de ve Avrupa'da yayımlandığında geniş yankı uyandıran kitap, yalnızca kişisel bir tanıklık değil; siyaset, sermaye ve güç ilişkilerinin gölgesinde işlendiği iddia edilen bir istismar sistemini anlatıyor.

Kitapta Giuffre, 15 yaşındayken Ghislaine Maxwell tarafından bir otelde çalıştığı sırada tuzağa düşürüldüğünü, "masaj" bahanesiyle Jeffrey Epstein'e götürüldüğünü ve ardından yıllar süren bir istismar zincirinin parçası haline getirildiğini aktarıyor. Giuffre'nin anlatımına göre sistem, yalnızca bireysel suçlardan ibaret değil; güçlü ve "saygın" konumlarda bulunan isimlerin çevresinde şekillenen organize bir yapıydı.

Epstein hakkında açılan soruşturma sürecinde susmamayı tercih eden Giuffre, kamuoyunda özellikle Prens Andrew ile ilgili iddialarıyla gündeme gelmişti. İlk tanıştıklarında çekilen fotoğraf, davanın en çok tartışılan kanıtları arasında yer almıştı.

Küresel ağın iç yüzü

"Hiç Kimsenin Kızı", Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in kurduğu yapının nasıl işlediğine dair ayrıntılı anlatı sunuyor. Giuffre'nin tanıklığı, genç kızların hangi yöntemlerle bu sistemin içine çekildiğini, güçlü ve nüfuzlu isimlerle temasın nasıl kurulduğunu ve ilişkilerin nasıl organize edildiğini gözler önüne seriyor. Kitapta ayrıca özel uçaklar ve özel adalarda düzenlenen buluşmaların perde arkasına dair iddialar da aktarılıyor."

Metin, bireysel bir travma anlatısının ötesine geçerek, güç ilişkileriyle örülü bir ağın nasıl sürdürüldüğünü ve yıllarca nasıl görünmez kılındığını tartışmaya açıyor.

Yazar, metnin girişinde dönüşümünü "Bir zamanlar sessizdim ama şimdi sesimi buldum" sözleriyle tanımlıyor ve kitabı kaleme alma nedenini şöyle açıklıyor:

"Hikayemin, istismara uğrayan insanların kendilerini daha az yalnız hissetmesine yardımcı olmasını istiyorum."

Ölümünden Sonra Yayımlandı

Virginia Giuffre'nin 42 yaşındaki ölümü, Nisan 2025'te "intihar" iddiasıyla kamuoyuna duyuruldu. Ölümünün ardından yayımlanan kitap, uluslararası basında "cesur", "sarsıcı" ve "dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

Türkçe baskısı ise yalnızca bir biyografi değil; istismar sistemleriyle mücadele edenler için bir referans metin olarak sunuluyor. Editoryal notta, eserin mağdurların sesini görünür kılmayı ve hukuki-toplumsal sorumluluğa dikkati çekmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Sessizliğe karşı yazılmış bir tanıklık

"Hiç Kimsenin Kızı", yalnızca bir mağduriyet anlatısı değil; güç ve dokunulmazlık algısına karşı açılmış bir hafıza kaydı. Epstein dosyasının yıllardır dünya gündeminde yarattığı sarsıntı düşünüldüğünde, kitabın Türkçeye kazandırılması küresel bir yüzleşmenin yerel okurla buluşması anlamına geliyor."

Kitap, görmezden gelinen tanıklıkları kayıt altına alan bir metin olarak, yayımlanmasının ardından kamuoyunda tartışma başlıkları arasında yer almaya başladı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Edebiyat, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Virginia Giuffre'nin 'Hiç Kimsenin Kızı' Türkçede - Son Dakika

Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

16:35
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
16:22
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
15:29
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 16:51:21. #7.11#
SON DAKİKA: Virginia Giuffre'nin 'Hiç Kimsenin Kızı' Türkçede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.