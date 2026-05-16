Viyana'da Eurovision Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Viyana'da Eurovision Protestosu

16.05.2026 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Eurovision'a katılımı, Viyana'da 1000'den fazla kişi tarafından protesto edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın final gününde 1000'i aşkın kişi, İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki gösterdi.

1000'den fazla Filistin destekçisi, Viyana'da Christian Broda Meydanı'nda toplandı.

İsrail'in yarışmaya katılımını protesto eden göstericiler, Eurovision'un yapıldığı Wiener Stadthalle yakınlarına yürüdü.

"Çocukların ve halkın katili İsrail", "Soykırımı kutlamayın" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yürüyüş boyunca "İsrail'i boykot edin", "Soykırıma sahne yok" sloganları attı.

Çok sayıda uluslararası aktivist, sanatçı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gösteride yaptıkları konuşmada, Avrupa Yayın Birliğini (EBU), İsrail'i yarışmadan menetmeye çağırdı.

Filistin'e destek mesajı veren aktivistler, İsrail'e yaptırım uygulanması, Avusturya başta olmak üzere ülkelerin İsrail ile tüm siyasi, ekonomik ve askeri işbirliklerini sona erdirmeleri ve Gazze'de soykırımın durdurulması gerektiğini vurguladı.

Gösteriye katılan Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, AA muhabirine, Eurovision organizasyonunun, soykırım yapan, savaş suçu işleyen ve etnik temizlik yapan bir ülkeyi davet ederek güvenilirliğini yitirdiğini belirtti. "Bu, Avrupa için ahlaki bir yenilgidir." diyen Şafi, tüm ülkeleri Eurovision'u boykot etmeye çağırdı.

Soykırımın normalleştirilmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Şafi, İsrail'in Eurovision'da yer almasını "skandal" olarak nitelendirdi.

Sanat ve kültürün tarafsız olamayacağını, kültürün insansızlığın bir mesajı olduğunu dile getiren Büyükelçi, "Bu nedenle soykırım yapan bir ülke olan İsrail'i dünya çapındaki bir müzik etkinliğine davet etmek insanlığa bir hakarettir." dedi.

Şafi, İsrail'in cezasız kalmasına son verilmesi, her gün yaptığı zulüm ve işlediği suçların bedelini ödemek zorunda olması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in ne istiyorsa onu yapmasına izin verilmemesi, artık yaptıklarından sorumlu tutulmasının önemine işaret eden Şafi, İsrail'in Gazze ile başladığına ancak bölgedeki diğer ülkelere de saldırdığına dikkati çekti.

25 yaşındaki Avusturyalı aktivist Lisa da gelecek yıl Eurovision'u boykot eden 5 ülkeye daha fazlasının katılacağını düşündüğünü söyledi.

Lisa, "Biz de burada, Viyana'da bu soykırımcı devletin suçlarını aklamasına izin verilmemesi gerektiğini savunan pek çok Viyanalı olduğunu gösteriyoruz." diye konuştu.

Uluslararası toplumu, Filistin için mücadele etmeye çağıran Lisa, halihazırda Avusturya'da ırkçılığa karşı mücadele ettiklerini ve aşırı sağın yükselişine karşı koymaları gerektiğini dile getirdi.

Lisa, Eurovision'un bir siyasi etkinlik olmadığını öne sürenleri eleştirerek, "Bu, devletlerin kendilerini temsil ettiği bir etkinlik ve İsrail, sonuçları etkilemek için 1 milyon avro gibi büyük bir meblağ harcadı." dedi.

Yarışmanın finali bu akşam düzenlenecek

İlk yarı finali 12 Mayıs, ikinci yarı finali 14 Mayıs'ta yapılan yarışmanın finali bugün düzenlenecek.

Bu sene Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70'incisi yapılan Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde devam ediyor.

İlk yarı finalde sahne alan İsrailli temsilci Neom Bettan, "soykırımı durdurun" sloganlarıyla protesto edilmişti.

İsrail'in yarışmaya katılımına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Etkinlik, Politika, Güncel, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana'da Eurovision Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
TFF, Galatasaray’ın kupa törenine katılım göstermedi TFF, Galatasaray'ın kupa törenine katılım göstermedi
Antalya’da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi
Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
2027 hac başvuruları için tarih belli oldu 2027 hac başvuruları için tarih belli oldu

21:44
Rizespor’da Samet Akaydin için yolun sonu
Rizespor'da Samet Akaydin için yolun sonu
21:33
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı
21:22
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 22:02:55. #7.13#
SON DAKİKA: Viyana'da Eurovision Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.