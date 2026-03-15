Viyana'da İftar Programı Düzenlendi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WEFA, Viyana'da insani yardım ve dayanışma konularında iftar programı gerçekleştirdi.

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da iftar programı düzenledi.

WEFA'nın Viyana'daki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliğinin (ATİB) Konferans Salonunda düzenlediği iftar programına, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, WEFA Genel Başkanı Hakan Musab Aydın'ın yanı sıra Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda temsilci katıldı.

İftar programının açılış konuşmasını yapan Aydın, WEFA'nın uluslararası çapta yaptığı insani yardımlardan bahsetti.

Aydın, WEFA olarak çalışmalarını sadece insani yardım faaliyetleriyle sınırlı tutmadıklarını, toplumun farklı alanlarına dokunan projeler yürüttüklerini ifade etti.

WEFA Genel Başkanı Aydın, eğitim alanında burs desteği sağladıklarını ve gençlere yönelik çeşitli seminerler vererek hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk bilinçlerini desteklemeye çalıştıklarını aktardı.

Büyükelçi Dönmez ise katılımcıların ramazan ayını tebrik ederek, insani yardım alanında faaliyet gösteren kuruluşların toplumsal dayanışmaya katkısının önemine vurgu yaptı.

Dönmez, "Türk olarak Müslüman olarak bizim vasıflarımızdan bir tanesi yardıma ihtiyacı olanların kim olduğuna bakmaksızın onların yardımına koşmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve ezanın okunmasıyla katılımcılar iftar yaptı.

Kaynak: AA

Viyana, Güncel, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:15:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.