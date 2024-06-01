Viyana'da İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılar protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Viyana'da İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılar protesto edildi

Viyana\'da İsrail\'in Refah kentine yönelik saldırılar protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in 1,5 milyonun üzerinde Filistinlinin bulunduğu Refah kentine yönelik saldırıları, 'Refah'tan elini çek' sloganlarıyla protesto edildi. Göstericiler, 'Refah'tan elini çek', 'Katil Netanyahu', 'Gazze'ye özgürlük' yazılı pankartlar taşıdı. Musevi asıllı aktivist Ernst Wolrab, İçişleri Bakanlığının demokrasi ve barıştan yana bir tutum sergilemediğini belirterek, sokaklara çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

01.06.2024 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in 1,5 milyonun üzerinde Filistinlinin bulunduğu Refah kentine yönelik saldırıları, "Refah'tan elini çek" sloganlarıyla protesto edildi.

Başkentin önemli noktalarından Kahramanlar Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Refah'tan elini çek", "Katil Netanyahu", " Gazze'ye özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüş öncesi konuşan Musevi asıllı aktivist Ernst Wolrab, geçen hafta Filistin destekçisi iki barışçıl gösterinin polis müdahalesiyle sonlandırıldığını hatırlatarak, İçişleri Bakanlığının demokrasi ve barıştan yana bir tutum sergilemediğini söyledi.

Wolrab, bu baskıların kendilerini yıldıramayacağını belirterek, "Kalıcı ateşkes sağlanması için sokaklara çıkmaya devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığının tutumu doğrudan düşünce özgürlüğü ve demokrasiye yönelik saldırıdır." diye konuştu.

Avusturya'dan İsrail'e yönelik askeri mühimmat sevkiyatının sonlandırılması talebinde bulunan Wolrab, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes için başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Wolrab, "İsrail hükümeti, (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu, dünyadaki barış çağrılarına, Uluslararası Adalet Divanının kararlarına, Netanyahu'ya yönelik yakalama kararı başvurusuna rağmen, İsrail'de binlerce insanın barış için gösteri düzenlemesine rağmen, gerginliği tırmandırmaya, Refah, Gazze Şeridi'nin tamamı ve Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor." dedi.

Sosyolog İrina Vana da Filistin'de yaşananları yüksek sesle dillendiren kişilerin antisemitist olmakla suçlandığını, iktidar ve Avusturya basınının Filistin destekçilerinin seslerinin duyulmasına engel olmaya çalıştığını ifade etti.

Vana, "Bizler küresel savaş karşıtı hareketin bir parçasıyız ve bizleri susturamayacaklar. Gösterilerimizde, Filistin'de adil bir barışın sağlanması, apartheid ve işgale karşı, İsrail'in savaş suçuna karşı sesimizi yükseltiyoruz." şeklinde konuştu.

Filistin destekçileri, konuşmaların ardından başkentin tarihi birinci bölgesinden geçerek Avrupa Birliği Evi'ne kadar yürüdü.

Kaynak: AA

Demokrasi, Avusturya, Filistin, İsrail, Viyana, Musevi, Gazze, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana'da İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılar protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Alevler evlere kadar ulaştı Manisa’da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor
19:40 Korkudan okulunu dondurmuştu Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı Korkudan okulunu dondurmuştu! Üniversiteli Aslıhan'ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı
18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket “Enflasyonu hangi parti çözer“ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
18:29 İstanbul’da korkutan görüntü Denizin rengi sarıya büründü İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi sarıya büründü
21:14 Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11’i belli oldu Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:59 Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu’ya Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu'ya
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 22:20:53. #1.13#
SON DAKİKA: Viyana'da İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılar protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement