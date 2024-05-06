Viyana Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenliyor - Son Dakika
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Viyana Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenliyor

Viyana Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek gösterisi düzenliyor

Avusturya'da, Viyana Üniversitesi'nin Altes AKH Kampüsü'nde üniversite öğrencileri, Filistin'e destek gösterisi düzenliyor. Öğrenciler, çadırlar kurarak pankartlar açtı ve Viyana Üniversitesi'nin İsrail ile olan işbirliğini sonlandırmasını talep etti. Gösteride konuşan bir Yahudi aktivist, dünya genelinde birçok üniversitede İsrail karşıtı protesto gösterilerinin düzenlendiğini belirtti.

06.05.2024 23:31
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Avusturya'da, Viyana Üniversitesi'nin Altes AKH Kampüsü'nde üniversite öğrencileri, Filistin'e destek gösterisi düzenliyor.

Başkent Viyana'nın 9'uncu bölgesinde yer alan kampüsün içerisinde çadırlar kuran öğrenciler, "Soykırıma son", " İsrail'e boykot" yazılı pankartlar açtı.

ABD'deki birçok üniversitede haftalardır süren Filistin'e destek gösterilerini desteklemek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride öğrenciler, Viyana Üniversitesi'nin İsrail ile yaptığı tüm işbirliğini sonlandırması talebinde bulundu.

Gösteride konuşan Yahudi aktivist Dalia Sarig-Fellner, Viyana Üniversitesi'nin Avrupa Birliği (AB) bünyesinde savunma sanayi alanında İsrail'le yapılan ortak projelere katıldığını, bunun tarafsızlık ilkesiyle çeliştiğini belirterek, bu işbirliğinin Avusturya'yı "Filistin halkına yönelik işlenen soykırıma suç ortağı" yaptığını söyledi.

Sarig-Fellner, dünya genelinde ABD başta olmak üzere birçok ülkede üniversite öğrencilerinin İsrail karşıtı protesto gösterileri düzenlediğine işaret ederek, "Cesur genç insanlar seslerini yükseltiyorlar, iktidarların ve polisin uyguladığı baskılara aldırış etmiyorlar ve bizlere vicdanın sesini dinlemenin ne olduğunu öğretiyorlar." diye konuştu.

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde başlayıp önce bu ülkedeki birçok üniversiteye yayılan Filistin'e destek gösterileri, İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya gibi Avrupa üniversitelerine yayılmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Viyana Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenliyor - Son Dakika

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