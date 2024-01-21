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Vize ilçesinde 100. yıl Sosyal Tesisi projesi kapsamında kapalı ve açık düğün salonu yapılacak - Son Dakika
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Vize ilçesinde 100. yıl Sosyal Tesisi projesi kapsamında kapalı ve açık düğün salonu yapılacak

Vize ilçesinde 100. yıl Sosyal Tesisi projesi kapsamında kapalı ve açık düğün salonu yapılacak. Belediye Başkanı Ercan Özalp, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Proje kapsamında yapılacak sosyal tesiste 1500 kişi kapasiteli düğün salonları yer alacak. Ayrıca, Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak ve Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürdürülüyor.

Vize ilçesinde 100. yıl Sosyal Tesisi projesi kapsamında kapalı ve açık düğün salonu yapılacak
21.01.2024 - 11:55,
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Vize ilçesinde 100. yıl Sosyal Tesisi projesi kapsamında kapalı ve açık düğün salonu yapılacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yüklenici firma ile gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçede eksikleri gidermeye çalıştıklarını ifade eden Özalp, bu kapsamda yapılacak sosyal tesiste 1000 metrekare kapalı ve 1000 metrekare açık olmak üzere 1500 kişi kapasiteli düğün salonları yapılacağını kaydetti.

Şubat'ta sosyal tesisin temelini atmayı hedeflediklerini belirten Özalp, tesisi Mayıs'ta yüklenici firmadan teslim alarak hizmete açmayı istediklerini dile getirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Pehlivanköy ilçesinin Hıdırca, Demirköy ilçesinin İncesırt ve Armutveren köylerine yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hıdırca köyünde 10.00-16.00, İncesırt ve Armutveren köylerinde ise 13.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım çalışması sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Özalp, altyapının ardından yol yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Vize'ye daha modern bir kent görünümü kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Özalp, ekiplerin Atatürk Caddesi'ndeki çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Vize ilçesinde 100. yıl Sosyal Tesisi projesi kapsamında kapalı ve açık düğün salonu yapılacak - Son Dakika
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