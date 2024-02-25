Vize'de Atasözleri ve Deyimler Canlanıyor Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vize'de Atasözleri ve Deyimler Canlanıyor Sergisi Açıldı

Vize\'de Atasözleri ve Deyimler Canlanıyor Sergisi Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında Vize Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adalet Erez İlkokulu'nda atasözleri ve deyimlerin canlandırmalarından oluşan maketler sergileniyor. Sergi, dil öğretiminde vazgeçilmez öneme sahip olan atasözleri ve deyimleri öğrencilere daha iyi benimsetmeyi amaçlamaktadır.

25.02.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize'de "Atasözleri ve Deyimler Canlanıyor" sergisi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce Adalet Erez İlkokulu'nda atasözleri ve deyimlerin canlandırmalarından oluşan maketler sergileniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, sergi açılışında yaptığı konuşmada, atasözleri ve deyimlerin Türkçe öğretiminde dil öğrenme alanları, okuma, yazma, konuşma ve dinleme eğitiminde, dil öğretiminde vazgeçilmez öneme sahip olduğunu belirtti.

Atasözleri ve deyimlerin dilin zenginliğinin göstergesi olduğunu belirten Akdemir, atasözleri ve deyimleri öğrencilerin daha iyi benimseyip kavramalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Akdemir, serginin söz varlığını zenginleştirmek, yapıp yaşayıp öğrenme metodu ile etkili kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmede ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarımına destek verebilmek hedefiyle sergini hazırlandığını bildirdi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 10 köy ve 1 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesinin Kula, Çağlayık ve Geçitağzı köyleri, Babaeski ilçesinin Karacaoğlan köyü, Demirköy ilçesinin Armutveren, Sarpdere, Balaban, Gökyaka, İncesırt ve Hamdibey köyleri ile Orhaniye Mahallesi'ne 28 Şubat Çarşamba bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kula, Çağlayık, Geçitağzı köylerinde 09.00-15.00, Karacaoğlan köyünde 10.00-16.00, Armutveren, Sarpdere, Balaban, Gökyaka, İncesırt, Hamdibey köyleri ile Orhaniye Mahallesi'nde 11.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Gübre bayileri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre bayileri denetlendi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Denetimde depo uygunluğu, gübrelerde tescil belgeleri, karekod, etiket ve ambalajları kontrol edildi.

Kaynak: AA

Vize, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vize'de Atasözleri ve Deyimler Canlanıyor Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 15:45:19. #1.11#
SON DAKİKA: Vize'de Atasözleri ve Deyimler Canlanıyor Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement