Vize\'de okul kantinlerine hijyen eğitimi düzenlendi

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Vize'de okul kantinlerine yönelik hijyen kuralları ve gıda güvenliği eğitimi düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünce Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen eğitime okullardaki kantin ve yemekhane çalışanları katıldı.

Eğitimde, okul kantinlerinde hijyenin sağlanması ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, gıda işletmelerinin hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Gıda ürünlerinin üretildiği alanlarda hijyenin çok önemli olduğunu ifade eden Gürsu, uygun olmayan ortamlarda üretilen gıda maddelerinin insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Sapanca gezisi yapılacak

Pınarhisar Belediyesince Sapanca gezisi düzenlenecek.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında kadınlara yönelik Sapanca gezisi düzenleneceğini bildirdi.

Gezinin 10 Şubat'ta yapılacağını belirten Talay, başvuruların 9 Şubat'ta sona ereceğini kaydetti.

Talay, Sapanca Gölü'nün yanı sıra Maşukiye, Kartepe Kayak Merkezi, Cami-i Cedid, Seyir Terası ve Ormanya'nın da gezileceğini ifade etti.