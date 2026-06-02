Vize\'de Sağlık ve Eğitim Faaliyetleri

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, 41. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Suat Yıldızhan'ı makamında kabul etti.

Balaban, ziyarette Yıldızhan'dan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, Yıldızhan'a görevinde kolaylık diledi.

Kaymakam Özderin, yatırımları inceledi

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, ilçede devam eden sağlık yatırımlarını incelemede bulundu.

Özderin, beraberinde Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Emre Cesur ile inşaatı devam eden sağlık merkezi inşaatını gezdi.

Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Özderin, merkezin en kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacağını belirtti.

Özderin daha sonra Pınarhisar Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık personeliyle bir araya geldi.

Vizeli öğretmenlerden sunum hazırlığı

Vize ilçesinden 4 öğretmen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi"ne katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecek kongrede yer alacak öğretmenler, Vize'den Türkiye'ye Dil Köprüsü: Şiirle Filizlenen Söz Varlığı temasıyla kongrede sunum yapacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, kongreye katılacak öğretmenlerle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.

Akdemir, öğretmenlere kongrede başarı diledi.