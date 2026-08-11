Vize\'de Su Ürünleri Denetimi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, 15 Ağustos akşamına kadar devam eden palamut avcılığı yasağına yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı açıklamada, su ürünleri popülasyonunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Balık türlerinin üreme ve büyüme dönemlerinde uygulanan yasaklara uyulmasının, sürdürülebilir balıkçılık ve deniz ekosisteminin dengesi açısından önemli olduğunu ifade eden Karaca, balıkçılara duyarlılıkları için teşekkür etti.