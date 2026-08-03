Vize\'de Tarih ve Kültür Festivali

Vize'de 17. Tarih ve Kültür Festivali yapılacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin 27-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Festivalde Seda Sayan, Emircan İğrek, İkilem ve Ekin Uzunlar sahne alacağını ifade eden Özalp, festival hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Pınarhisar'da yol yapım çalışması

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kil ocağı yolunda asfalt öncesi altyapı hazırlıklarını yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

İlçede ulaşım ağını geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Talay, yeni ulaşım akslarıyla şehir içi trafiğinin daha çok rahatlatılacağını kaydetti.