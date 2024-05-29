Vize'de yağmur ve şükür duası yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vize'de yağmur ve şükür duası yapıldı

Evrencik köyü camisinde gerçekleştirilen programda, namaz kılınıp dua edildi. Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, edilen duaların ve kılınan namazların kabul olmasını dileyerek, programa katılanlara teşekkür etti.

29.05.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize'de yağmur ve şükür duası yapıldı.

Evrencik köyü camisinde gerçekleştirilen programda, namaz kılınıp dua edildi.

Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, edilen duaların ve kılınan namazların kabul olmasını dileyerek, programa katılanlara teşekkür etti.

Millet Bahçesi yapımı sürüyor

Pınarhisar ilçesinde Millet Bahçesi yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'ni en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Millet Bahçesi ile vatandaşlara yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını ifade eden Talay, Millet Bahçesi'nin kültürel etkinlikler, eğlence, festival ve konserler gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacağını kaydetti.

LGS deneme sınavı yapıldı

Vize ilçesinde LGS deneme sınavı yapıldı.

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce 2 Haziran da gerçekleştirilecek LGS'ye hazırlık kapsamında deneme sınavı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrencileri LGS'ye en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Deneme sınavları ile öğrencilerin bir yandan daha fazla soru çözerek pratik yaptırıldığını ifade eden Akdemir, diğer yandan da önceki sınavlarda çıkan benzer soruların kalıplarına alıştırıldığını belirtti.

Akdemir, sınav kılavuzuna uygun olarak aynı şartlarda son bir deneme sınavı yaptıklarını dile getirerek, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA

Vize, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vize'de yağmur ve şükür duası yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 14:23:59. #1.12#
SON DAKİKA: Vize'de yağmur ve şükür duası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement