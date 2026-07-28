Vize Dolandırıcılığına Operasyon: 27 Tutuklama

Aydın merkezli 10 ilde, yurt dışı vize başvurusu yapmak isteyenleri sahte internet siteleri aracılığıyla dolandıranlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılara yönelik Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Diyarbakır, Hakkari, Kocaeli, Muğla ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 36 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, yurt dışına gitmek için vize başvurusu yapanların yönlendirildiği internet sitelerinin sahtesini yaptıkları, iletişime geçtikleri kişilerden "vize ücreti" adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Zanlıların bu yöntemle 8 milyon 330 bin liralık haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.