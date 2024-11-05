Vize Kaymakamı Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vize Kaymakamı Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti

Vize Kaymakamı Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti

Kaymakam Balaban, üniversite ve okulları ziyaret ederek eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

05.11.2024 13:46
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Balaban, İlçe Müftüsü Abdullah Bostan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Şimşek ile Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Kırklareli Üniversitesi Vize Meslek Yüksekokulunda incelemede bulunan Balaban, yüksekokul müdürü Doç. Dr. Ahmet Oğuz Akgüneş'ten eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Eğitime çok önem verdiklerini ifade eden Balaban, eğitim alanında yapılacak çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda, İl Özel İdaresi 2025 Yılı Yatırım Programı taslağı hakkında hazırlanan rapor okundu.

Raporda kent merkezi, Lüleburgaz, Babaeski, Pınarhisar, Kofçaz, Vize ilçeleri ile söz konusu ilçelere bağlı belde ve köylerde devam eden, yeni planlanan ile 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer alıp uygulanamayan sağlık yatırımları yer aldı. Raporda, sağlık yatırımlarının 2 milyar 938 milyon 614 bin 283 lira olduğu bilgisi belirtildi.

Komisyon raporunda yer alan sağlık yatırımları, İl Özel İdaresi 2025 yılı yatırım programı taslağına oy birliği ile alınmasına karar verildi.

Toplantıda, grup başkanlarınca verilen yeterlilik önergesi kabul edildi. Diğer gündem maddeleri bir sonraki birleşimde görüşülecek.

Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Akdemir, Sergen İlkokulu ve Ortaokulu, Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Vize Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

Kaynak: AA

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