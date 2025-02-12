Vize Kaymakamı İtfaiyeyi Ziyaret Etti

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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İtfaiye personeliyle bir araya gelen Balaban, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balaban, vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden çalışan itfaiyecileri tebrik etti.

İtfaiyecileri bugüne kadar verdikleri mücadeleden tebrik eden Balaban, ekiplere çalışmalarında başarı diledi.

Pınarhisar'da marketler denetlendi

Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde ilçede faaliyet gösteren marketlerdeki ürünlerin gramajı ve son kullanma tarihlerini inceledi.

Ekipler, gıda ve temel tüketim ürünleri başta olmak üzere çok sayıda üründe etiket kontrolü yaptı.

Etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak düzenlenerek yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.