Vize Kaymakamı Kıyıköy\'de İncelemelerde Bulundu

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy beldesinde incelemelerde bulundu.

Balaban ilk olarak Kıyıköy Balıkçı Barınağında incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından liman ve plajları gezen Balaban, Kıyıköy'ün Karadeniz'e sahili bulunan çok güzel bir belde olduğunu belirtti.

Kıyıköy'ün gelişimi ve daha fazla turist çekmesi amacıyla çalıştıklarını ifade eden Balaban, tüm yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.