Vize Randevu Reklamlarına Durdurma Cezası - Son Dakika
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Vize Randevu Reklamlarına Durdurma Cezası

12.06.2026 10:01
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Ticaret Bakanlığı, 6 firmaya yanıltıcı vize randevu reklamları nedeniyle 3 aya kadar durdurma cezası verdi.

TİCARET Bakanlığı Reklam Kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları nedeniyle 3 aya kadar tedbiren 'durdurma' cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Vize randevu hizmeti sunan bazı firmaların, randevu alma sürecine ilişkin olarak internet ortamında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından, 6 firma hakkında resen inceleme başlatılmıştı. 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısında; tüketicilere yönelik olarak 'vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, yüzde 100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi' gibi taahhütler içeren reklamlar nedeniyle incelemeye alınan 6 şirkete ilişkin dosyalar değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından, Reklam Kurulu tarafından, söz konusu dosyalara ilişkin nihai karar verilecektir. Ticaret Bakanlığı, her türlü mecrada tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı inceleme ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vize Randevu Reklamlarına Durdurma Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlker Dalici İlker Dalici:
    iyi bir adım ama bence bu firmalar sadece reklamlarını durdursunlar yeterli değil daha derin bir sorun var burada insanlar umutsuz olduğu için bu tür yerlere gidiyor zaten eğer prosedürler daha hızlı ve şeffaf olsa belki bu aracılara gerek olmazdı yani ceza kısa vadede çözüm ama asıl sıkıntının kaynağını da çözmek gerektiğini düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Asudan Tuğçe Gurbuz Asudan Tuğçe Gurbuz:
    vize randevu garantisi falan ne ya eskiden de aynıydı koskoca bakan bile varken bir işe yaradığını görmedim 0 0 Yanıtla
  • Dilara Sönmez Dilara Sönmez:
    adamlar böyle reklamla insanları kandırıyorlarmış ha ben de merak ettim zaten böyle garantili diye çıkıyor ama sonra hiçbir şey olmuyor çalışan adamların parasını böyle çarçur etmesinler bari bu cezalar işe yarasın 0 0 Yanıtla
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