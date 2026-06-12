Vize Randevu Reklamlarına Durdurma Cezası

İlker Dalici:

iyi bir adım ama bence bu firmalar sadece reklamlarını durdursunlar yeterli değil daha derin bir sorun var burada insanlar umutsuz olduğu için bu tür yerlere gidiyor zaten eğer prosedürler daha hızlı ve şeffaf olsa belki bu aracılara gerek olmazdı yani ceza kısa vadede çözüm ama asıl sıkıntının kaynağını da çözmek gerektiğini düşünüyorum