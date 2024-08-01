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- Vladimir Putin, Rus esirleri havaalanında karşıladı

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD başta olmak üzere toplam 7 ülke arasında yapılan takas anlaşması sonucu MİT koordinasyonunda Rusya'ya dönen 8 esiri, Moskova'daki havaalanında çiçeklerle karşıladı.

ABD, Rusya, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Belarus olmak üzere 7 ülke arasında MİT koordinasyonunda gerçekleşen esir takası çerçevesinde 8 kişi Moskova'ya döndü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki Vnukovo havaalanında Ankara'dan gelen Rus esirleri karşıladı. Putin özel uçakla gelen Rus esirleri çiçeklerle karşılarken, bazı esirler karşılama sırasında gözyaşlarını tutamadı. Putin esirlerle tokalaşırken bazı esirler Vladimir Putin'e sarılarak ülkelerine dönebildikleri için teşekkür etti.

Rus esirlere hitaben konuşma yapan Vladimir Putin, "Öncelikle hepinizi vatanınıza döndüğünüz için tebrik ederim. Özellikle ordumuzla bağı olan askerlerimize seslenmek istiyorum. Yemininize bağlı kaldığınız için sizi bir an bile unutmayan anavatanınızdan teşekkür ediyorum. Artık evinizdesiniz" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca ülkelerine geri dönen Rus esirlerin ödüllendirileceğini de belirtti.