Volkanik patlamadan doğan Melendiz Çayının içerisinden aktığı Ihlara Vadisi mest ediyor - Son Dakika
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Volkanik patlamadan doğan Melendiz Çayının içerisinden aktığı Ihlara Vadisi mest ediyor

Dünyanın 2. en büyük kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi, içerisinden akan Melendiz Çayı ile tabiatın tüm güzelliklerini bir arada sergiliyor. Melendiz Çayı, Hasan Dağı'nın volkanik patlamasıyla dağın eteklerinden doğan tabiat harikası bir çay olarak Aksaray'ın Ihlara Vadisi'nde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bu yıl da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

30.04.2024 23:21
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Volkanik patlamadan doğan Melendiz Çayının içerisinden aktığı Ihlara Vadisi mest ediyor

AKSARAY - Dünyanın 2. en büyük kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi, içerisinden akan Melendiz Çayı ile tabiatın tüm güzelliklerini bir arada sergiliyor. Volkanik patlamanın ardından Hasan Dağı'nın eteklerinden çıkan hem termal hem de kaynak suyu, Melendiz Çayı ile Aksaray'ın barajına dökülerek içme ve tarımsal sulamada kullanılıyor.

Melendiz Çayı, Hasan Dağı'nın volkanik patlamasıyla dağın eteklerinden doğan tabiat harikası bir çay olarak Aksaray'ın Ihlara Vadisi'nde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yine volkanik patlama ile oluşan ve dünyanın en büyük 2. kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi içerisinden kilometrelerce akan Melendiz Çayı tabiat harikası görüntüler oluşturuyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bu yıl da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Melendiz Çayı ve vadi hakkında bilgiler veren bölgenin yerel rehberlerinden Kerim Yasav (49), "Hasan Dağı'nın patlamasıyla bu vadi oluşmuş. Hasan Dağı volkanik bir dağ olduğundan dolayı bir bölümünden sıcak su Ziga bölgesinden çıkar, bir bölümünden de soğuk su olarak Hasan Dağı'nın eteklerinden doğar gelir. Ayrıca Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Çardak köyünün alt kısımlarında dipsiz dediğimiz bir mevkiden daha doğar. İkisi Aksaray'ın Ilısu köyünün üzerinde birleşir. Birleşme noktasından da akarak Melendiz Çayını oluşturur. Buradan da kilometrelerce sonra Mamasın Barajına dökülür. Mamasın Barajından da tarımsal sulama ve arıtılarak içme suyu olarak kullanılır" dedi.

Yerli ve yabancı turistler ise vadi ve çayın eşsiz bir güzelliği olduğunu belirterek keşfetmeye geldiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Volkanik patlamadan doğan Melendiz Çayının içerisinden aktığı Ihlara Vadisi mest ediyor - Son Dakika

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