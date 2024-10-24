Von der Leyen'den Kuzey Makedonya'ya Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Von der Leyen'den Kuzey Makedonya'ya Destek Mesajı

Von der Leyen\'den Kuzey Makedonya\'ya Destek Mesajı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik sürecine destek verdi.

24.10.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik sürecine ilişkin, "Ortak geleceğimizin bir sonraki faslını birlikte yazmak istiyoruz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Batı Balkan ülkeleri turunun ikinci durağında, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Başbakan Hristijan Mickoski tarafından resmi törenle karşılandı.

Von der Leyen, Mickoski ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kuzey Makedonya hükümetinin AB'ye üyelik yoluna bağlılığından memnuniyet duyduklarını, önlerinde çok net bir hedef bulunduğunu, bunun da ilk fasıl kümesini en kısa zamanda açmak olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda Kuzey Makedonya'nın uygulamayı taahhüt ettiği anayasa değişikliklerinin söz konusu olduğunu belirten von der Leyen, ülkedeki tüm siyasi güçlerin bu kararlı adımı atmak için bir araya gelmesini ve engellerin aşılmasını umduğunu kaydetti.

Von der Leyen, Anayasa değişikliği için çalışılması gerektiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu benim için çok önemli. Başarılı olmak elbette Kuzey Makedonya'nın çıkarınadır ve bu nedenle ortak hedefimize ulaşabilmemiz için ileriye doğru atılacak her adımda yardımcı olacağımıza dair sizi temin ederim. Bize güvenebilirsiniz ve benim için önemli olan, geçmişe çok fazla bakmamak, geleceğe bakmaktır. Ortak geleceğimizin bir sonraki faslını birlikte yazmak istiyoruz."

Genişlemenin gelecek 5 yıl için AB Komisyonunun yüksek önceliği olmayı sürdüreceğini vurgulayan von der Leyen, Batı Balkan ülkelerinin reform gündemlerini sunduklarını, Kuzey Makedonya'nın sunduğu gündeme ise yüksek puan verdiğini aktardı.

Batı Balkanlar için ortak yatırım planı konusuna da değinen von der Leyen, "Plan, Kuzey Makedonya'da halihazırda 1,7 milyar avroluk yatırımı harekete geçirdi ve temiz enerjiye geçişe odaklanacak." dedi.

Sınırların korunması alanındaki işbirliğine dikkati çeken von der Leyen, FRONTEX ekiplerinin son 2 yılda Kuzey Makedonya'nın sınır noktalarındaki yardımlarına işaret etti.

Mickoski: "AB'nin ilerlememizi takdir etmesini bekliyoruz"

Başbakan Mickoski ise von der Leyen'e ziyareti ve yapıcı diyalogu nedeniyle teşekkür etti.

Görüşmenin, Batı Balkanlar'ın öncelikli ve ana hedefi olan Avrupa entegrasyonunun geleceği için olağanüstü önem taşıdığını ifade eden Mickoski, "Hükümet olarak AB'ye tam üyelik yolundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hedef açık, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi aynı değerleri paylaşan Avrupa ailesinin bir parçası olmak istiyoruz." diye konuştu.

Kuzey Makedonya hükümetinin, von der Leyen'in "AB'nin mümkün olan en kısa sürede genişlemesine" yönelik kararlılığını son derece önemsediğini kaydeden Mickoski, ülkesinin, AB'nin istikrarlı, güvenilir ve kararlı bir ortağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Mickoski, "AB'nin ilerlememizi takdir etmesini ve bu süreçte bizi desteklemeye devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Von der Leyen, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Gordana Silyanovska Davkova tarafından da kabul edildi.

Batı Balkanlar'daki 4 günlük turuna dün Arnavutluk'tan başlayan von der Leyen, Kuzey Makedonya'nın ardından Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Karadağ'ı ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Makedonya, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Von der Leyen'den Kuzey Makedonya'ya Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda güvenlik toplantısı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
16:51 Öğretmen Banu Kaya 3. Kez Hakim Karşısında Öğretmen Banu Kaya 3. Kez Hakim Karşısında
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
06:46 Bütün dünya TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı
01:33 Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:35 Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 18:46:17. #1.13#
SON DAKİKA: Von der Leyen'den Kuzey Makedonya'ya Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.