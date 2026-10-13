Von der Leyen, düzensiz göçün silah olarak kullanılmasına karşı acil çerçeve önerdi - Son Dakika
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Von der Leyen, düzensiz göçün silah olarak kullanılmasına karşı acil çerçeve önerdi

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Ursula von der Leyen, 15-16 Ekim zirvesi öncesi liderlere mektup göndererek düzensiz göçün 'silah olarak kullanılması' halinde devreye girecek acil müdahale çerçevesi önerdi. Frontex'in yetkilerinin genişletilmesini ve sınır dışı oranlarının artırılmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı liderlere düzensiz göçün "silah olarak kullanılmasına" karşı daha sıkı önlemler alınması çağrısında bulundu.

Politico internet sitesinin haberine göre, von der Leyen, 15-16 Ekim'de yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde Avrupalı liderlere gönderdiği mektubunda, düzensiz göçün AB'ye karşı "silah olarak kullanılması" durumunda devreye girecek acil müdahale çerçevesinin oluşturulmasını önerdi.

AB Komisyonu Başkanı ayrıca, AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in yetkilerinin genişletilmesi ve Birliğin sınır dışı etme oranlarının artırılması gerektiğini belirtti.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de (Ceuta) temmuz sonunda yaşanan krize değinen von der Leyen, "Bu tür tehditleri önlemeli ve dış sınırlarımızın korunması konusunda asla taviz vermeyeceğimizi açıkça ortaya koymalıyız. Hiçbir devletin veya devlet dışı aktörün, AB'yi istikrarsızlaştırmak amacıyla kurallarımızı ya da değerlerimizi istismar etmesine izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, ilk olarak 16 Eylül'de, düzensiz göçün silah olarak kullanılmasına karşı yeni bir "Avrupa acil durum müdahale mekanizması" önereceklerini açıklamıştı.

Mekanizmanın belirli kriterler çerçevesinde devreye sokulabileceğini aktaran von der Leyen, acil durumlarda standart prosedürlerin esnetilmesine imkan sağlanacağını söylemişti.

Kaynak: AA
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