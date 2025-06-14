Vox Partisi'nden Yolsuzluk Protestosu

İspanya'da aşırı sağcı Vox Partisinin, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Başbakan Pedro Sanchez karşıtı gösterisi polisin müdahalesiyle sona erdi.

Vox lideri Santiago Abascal ile sosyal paylaşım sitelerindeki popüler isimlerce kurulan Se Acabo La Fiesta (Parti Bitti) Partisinin lideri Alvise Perez'in de aralarında olduğu aşırı sağcı binlerce kişi, Madrid'deki PSOE Genel Merkezi önünde dün akşam gösteri yaptı.

PSOE'deki yolsuzluk iddialarını protesto eden ve Başbakan Sanchez'in istifasıyla ülkenin erken genel seçime gitmesini isteyen eylemciler, "Herkes hapse" yazılı pankart taşıdı.

Vox lideri Abascal, basına yaptığı açıklamada, ana muhalefetteki Halk Partisine hemen Meclise hükümeti düşürmek için gensoru sunması çağrısında bulundu.

Abascal, "Pedro Sanchez, İspanyol halkını aşağılıyor, hepimize zorbalık ediyor. Sanchez, başbakan olarak 7 yılını yalnızca hainler tarafından desteklenerek ve ayakta tutularak geçirdi. Derhal genel seçimlerin yapılması ve hükümetin adalete teslim edilmesi gerekiyor. İspanyol halkının talep ettiği gensorunun sunulmasını istemek için burada eylem yapıyoruz." dedi.

PSOE binasının önündeki eylemin ardından gece saatlerinde bir grup, Başbakanlığın bulunduğu Moncloa'ya doğru yürümeye çalışıp "Moncloa'yı basalım" sloganları atınca polis müdahale etti.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalesiyle sona eren gösteride yaralananların olduğu bildirildi.

Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Biriminin (UCO) hafta içinde yayımladığı, ses kayıtlarının olduğu raporla, PSOE Teşkilat Koordinasyon Sekreteri Santos Cerdan'ın eski Bakan Jose Luis Abalos ve onun eski danışmanı Koldo Garcia ile kamu ihalelerinden komisyon aldıkları ortaya çıkmıştı.

Raporun ardından Cerdan, partideki görevinden, üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa etmişti.

Başbakan Sanchez de İspanyollardan özür dileyerek, "Cerdan'a inanmamam gerekiyordu." ifadesini kullanmıştı.

Yolsuzluğa karşı sıfır tolerans göstereceklerini vurgulayan Sanchez, gelen baskılara rağmen istifa etmeyeceğini, 2027'ye kadar seçime gidilmeyeceğini söyleyerek, "İspanya'nın istikrara ve kararlılığa ihtiyacı var." açıklamasında bulunmuştu.