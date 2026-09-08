Vücuduna kene yapışan çocuk Tokat'ta hastanede KKKA tedavisi görüyor
Tokat'ta vücuduna kene yapışan bir çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanın genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan bir çocuk, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.
Vücuduna yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan bir çocuğun yakınları, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Kaynak: AA
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