Wallace: Dünya Kaygılı ve İstikrarsızlık Artacak

Eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dünyanın her zamankinden daha kaygılı olduğunu ve bunun artan istikrarsızlık nedeniyle gelecekteki 10 yıl boyunca süreceğini söyledi.

İstanbul'da, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın moderatörlüğünde "Boğaziçi Lectures: Bölgesel ve Küresel Güvenliğin Geleceği: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük konferans salonundaki etkinliğe, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda konuk katıldı.

Eski İngiltere Savunma Bakanı Wallace, burada yaptığı konuşmada, "Dünya kaygılı. Her zamankinden daha kaygılı ve bence kaygılı olmasının bir nedeni de artık küreselleşme sonrası dönemde olmamız." dedi.

Dünyanın tamamen birbirine bağlı olduğunu dile getiren Wallace, sosyal medyayla artık dünyanın dört bir yanındaki insanların sadece kendi mahallelerinde değil, çoğu zaman çok uzaklarda olup bitenler konusunda da kaygılı hissettiğini ifade etti.

Wallace, insanların istikrar aradığını belirterek, "İnsanlar istikrar özlemi çekiyor ve korkarım, bu dünyada önümüzdeki 10 yıl boyunca artan istikrarsızlık ile insanları daha istikrarlı ülkelere sürükleyecek artan endişeden başka bir şey göremeyeceğim." dedi.

En kötü senaryonun "ulus devletin kendi toplumları üzerindeki kontrolünü kaybetmesi" olduğunu dile getiren Wallace, teknolojinin artan gücü ve bunun teröristlerce kötüye kullanılma potansiyeline dikkati çekti.

"Hasımlarımızla uzun yıllardır bir çatışma savaşı içindeyiz"

Wallace, "En büyük korkum, devletin kontrolü altında olması gereken şeylerin kontrolünü kaybetmeye başlamamızdır." ifadesini kullandı.

Gelecekteki en büyük zorluklardan bir diğerinin beyin göçü olacağını söyleyen Wallace, "(ABD Başkanı Donald Trump) ABD'de nitelikli iş gücünün olmasını çok istiyor. Ancak kendi insanlarını yetenekli ve başarılı olacak şekilde eğitmek konusunda pek istekli görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve İngiltere'nin iki önemli müttefik olduğunu belirten Wallace, iki ülkenin de Avrupa Birliği'nde (AB) olmadığını ancak Avrupa'nın güvenlik aygıtında olduğunu, bunun da daha güçlü ticaret düzenlemeleri oluşturmak için daha fazla özgürlük sağladığını söyledi.

"Bence hasımlarımızla uzun yıllardır askeri savaş eşiğinin altında bir çatışma savaşı içindeyiz." diyen Wallace, İngiltere hükümetinin gelecekte savunmaya daha fazla bütçe ayırmak için "başka bir şeyden fedakarlık yapıp vazgeçmesi gerekeceğini" ifade etti.

İngiltere için en acil ele alınması gereken konu "Ukrayna ve Rusya"

Hitabın ardından soru cevap kısmına geçildi.

"İngiltere'nin Gazze'de olup biteni uzun zamandır desteklemediğini" dile getiren Wallace, her zaman iki devletli çözümün kesinlikle doğru çözüm olduğu görüşünde olduklarını söyledi.

Wallace, İngiltere için dünyada ele alınması gereken en acil konunun ne olduğunun sorulması üzerine, "İngiliz bakış açısından, bu Ukrayna ve Rusya'dır (savaşıdır)." dedi.

Wallace, aynı çizgideki ülkelerin bu konuda kararlılık göstermesinin önemine işaret etti.

Ele alınması gereken bir diğer konunun barış olduğunu vurgulayan Wallace, bunu Orta Doğu'da da görmek istediklerini dile getirdi.

Doğu Akdeniz'de siyasi çözüm konusunda görüşlerinin sorulması üzerine Wallace, işbirliğinin önemine dikkati çekti.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistem artık iyi çalışmıyor"

Etkinliğin moderatörlüğünü yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Akar da Wallace'ı burada ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Wallace ile geçmişte terör örgütü DEAŞ ile mücadelede birlikte çalıştıklarını ve çeşitli vesilelerle de bir araya geldiklerini söyledi.

Akar, Wallace'ın Türkiye'nin savunma sanayisiyle ilgili etkinlikleri ve fuarlarına ilgi gösterdiğini ve Türkiye'nin stratejik değerini desteklediğini ifade etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistemin artık iyi çalışmadığını kaydeden Akar, Gazze'de soykırımın sürdüğünü dile getirdi.

Akar, dünyanın önemli dönüşümlerden geçtiğini, yapay zeka, teknoloji, yenilikler ve finansal ve endüstriyel alanlardaki değişimlerin çok kritik olduğunu vurguladı.

İnci de üniversitelerin yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp, bugünün temel sorunları üzerine düşünme ve fikir alışverişi yapma imkanı da sunması gerektiğini söyledi.

Programın ardından hediye takdimi yapıldı.