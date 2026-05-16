Wang Yi: ABD'den Somut Adımlar Bekliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Wang Yi: ABD'den Somut Adımlar Bekliyoruz

Wang Yi: ABD\'den Somut Adımlar Bekliyoruz
16.05.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Taiwan Boğazı'nda barışı sağlamak için adım atmasını istedi.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması için ABD'nin "somut adımlar" atmasını beklediklerini söyledi.

Wang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Beijing'de gerçekleştirilen Xi-Trump görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taiwan konusunun Çin'in iç meselesi olduğunu vurgulayan Wang, ABD'nin tek Çin ilkesine ve iki ülke arasındaki üç ortak bildiriye bağlı kalmasını ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etti.

Taiwan meselesinin Çin-ABD ilişkilerindeki en önemli konu olduğunu belirten Wang, "Çin, ABD tarafının somut adımlar atarak Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimini ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ile istikrarı korumasını umuyor" dedi.

Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının Çin ile ABD arasındaki en büyük ortak payda olduğunu kaydeden Wang, görüşme sırasında ABD tarafının Çin'in tutumunu anladığı, endişelerini dikkate aldığı ve uluslararası toplumla benzer şekilde Taiwan'ın bağımsızlık arayışını desteklemediği ve kabul etmediği yönünde izlenim edindiklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wang Yi: ABD'den Somut Adımlar Bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:57:47. #7.13#
SON DAKİKA: Wang Yi: ABD'den Somut Adımlar Bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.