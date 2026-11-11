Wang Yi, Barrot ile telefon görüşmesinde tek Çin ilkesine somut adım istedi - Son Dakika
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Wang Yi, Barrot ile telefon görüşmesinde tek Çin ilkesine somut adım istedi

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Wang Yi, Barrot ile telefon görüşmesinde tek Çin ilkesine somut adım istedi
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile telefon görüşmesinde diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Wang, Fransa'nın tek Çin ilkesine somut adımlarla bağlı kalmasını isterken Barrot tek Çin politikasına bağlılığını yineledi.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Fransa'nın diyalog ve işbirliğini güçlendirmesi, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmesi ve çeşitli risk ve zorluklarla birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, salı günü Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeleri ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olduğunu hatırlatan Wang, iki ülkenin uluslararası arenadaki gelişmeler ve değişimler karşısında iletişimi sürdürmesinin ve koordinasyonu güçlendirmesinin BM merkezli uluslararası sistemin korunması açısından önem taşıdığını belirtti.

Wang, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak üstlendikleri özel sorumlulukları yerine getirmek ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarını korumak üzere Fransa ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Çin-Fransa ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesinin hem iki ülkenin hem de uluslararası toplumun çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Wang, taraflara iki ülke liderinin vardığı mutabakatı hayata geçirme çağrısında bulundu.

Wang, Fransa'nın tek Çin ilkesine ilişkin taahhüdüne somut adımlarla bağlı kalmasını ve Çin-Fransa ilişkilerinin siyasi temelini korumasını umduğunu söyledi.

Çin ve Avrupa Birliği'nin işbirliğinden kazanç sağlayacağını, karşı karşıya gelmeleri durumunda ise zarar göreceğini belirten Wang, AB'ye önemli ticaret ortakları olarak istikrarlı ve dengeli ticari ilişkiler kurmak üzere Çin ile birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Wang, AB'nin önde gelen üyelerinden Fransa'nın da bu konuda yapıcı bir rol oynayacağına inandığını ifade etti.

Barrot ise Fransa'nın Çin'in büyük bir ülke olarak konumuna her zaman önem verdiğini ve tek Çin politikasına bağlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Barrot, çok taraflılığı birlikte savunmak, küresel güvenlik ve istikrarı korumak ve ortak kalkınma ve refahı teşvik etmek amacıyla Çin ile üst düzey etkileşimleri sürdürmeyi, karşılıklı stratejik güveni derinleştirmeyi ve BM meseleleri ile yapay zeka gibi önemli konularda iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Barrot, Fransa'nın AB ile Çin arasındaki diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

İki taraf ayrıca BM Genel Sekreteri'nin seçimi de dahil olmak üzere ortak ilgi alanlarına giren diğer konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
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