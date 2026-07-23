Wang Yi'den Ed Miliband'a Kutlama Mesajı - Son Dakika
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Wang Yi'den Ed Miliband'a Kutlama Mesajı

Wang Yi\'den Ed Miliband\'a Kutlama Mesajı
23.07.2026 10:17
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Miliband'a destek mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Ed Miliband'a kutlama mesajı gönderdi.

Wang, çarşamba günkü mesajında, bu yılın başından bu yana Çin ve İngiltere'nin, iki tarafın ortak çabalarıyla uzun soluklu ve istikrarlı bir kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesinde yeni bir sayfa açtığını ve birçok alandaki etkileşim ve işbirliğinde olumlu ivme kaydettiğini belirtti.

Wang, Miliband ile yakın iletişimi sürdürmeye, Çin-İngiltere stratejik diyalog mekanizmasından en iyi şekilde yararlanmaya ve karşılıklı siyasi güveni artırmak, tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve küresel zorlukları ele almak üzere birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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