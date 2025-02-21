Wang Yi, G20'yi Barış İçin Birlikte Hareket Etmeye Çağırdı

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JOHANNESBURG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, G20 ülkelerini dünya barışı ve istikrarı için birlikte bir güç olarak hareket etmeye çağırdı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang perşembe günü Güney Afrika'nın en büyük kenti ve ekonomik merkezi olan Johannesburg'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

G20 dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantıda Rio de Janeiro zirvesinde varılan mutabakatı yeniden gözden geçirmenin, dünya barışı ve istikrarına yönelik bir güç olarak birlikte çalışmanın ve daha güvenli bir dünya inşa etmenin önemli olduğunu belirten Wang, Çin'in bu amaçla tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

"İlk olarak dünya barışının koruyucuları olarak birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullanan Wang, tüm ülkelerin birbirlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğünün yanı sıra bağımsız kalkınma süreci ve sosyal sistem tercihlerine saygı duyması gerektiğini vurguladı.

"Ülkeler arasındaki farklılıkları diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözmeli ve uluslararası ve bölgesel sorunları, blok çatışmasına başvurmadan veya diğer ülkelerin içişlerine karışmadan siyasi yollarla çözüme kavuşturmalıyız" diyen Wang, Çin ve Küresel Güney'in diğer ülkeler tarafından 70 yıl önce ilan edilen Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesinin mevcut koşullar altında hala geçerli olduğunu ifade etti.

Wang, "İkinci olarak evrensel güvenliğin yaratıcıları olarak birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı. İnsanlığın ortak geleceğe sahip bir topluluk ve bölünmez güvenlik topluluğu olduğunu belirten Wang, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının ciddiye alınması, sadece bir ülkenin güvenliği için diğerlerinin güvenliğinden ödün vermemesi gerektiğine işaret etti.

Wang, "Üçüncü olarak çok taraflılığın savunucuları olarak birlikte çalışmalıyız" dedi. İçinde bulunduğumuz yılın Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, uluslararası konjonktür karmaşıklaşıp küresel sorunlar belirgin hale geldikçe BM'nin otoritesini korumanın ve rolünü tam anlamıyla yerine getirmesini sağlamanın da o kadar önemli hale geldiğini söyledi.

Ukrayna'daki krize değinen Wang, barış için fırsat penceresi açıldığını kaydederek, Çin'in her zaman krizin en kısa sürede ve barışçıl şekilde çözülmesinden yana olduğunu ve siyasi çözümünde yapıcı rol oynamaya devam edeceğini yineledi.

Gazze çatışmasına ilişkin olarak da ateşkes anlaşmasının kesintisiz ve etkin şekilde uygulanması çağrısında bulunan Wang, iki devletli çözümün tek geçerli çözüm olduğunu vurguladı.

Son olarak Wang, Afrika Birliği'nin tam üye olmasından bu yana G20 zirvesinin ilk kez Afrika kıtasında düzenlenecek olması nedeniyle bu yılın G20'nin "Afrika zamanı" olduğunun altını çizdi.

Wang, "Afrika'nın sesine kulak vermeli, endişelerini dikkate almalı, eylemlerini desteklemeli ve kıtada barış ve kalkınma için çaba göstermeliyiz" dedi.

Afrika sorunlarının bağımsız şekilde çözülmesinde Afrika halkını kararlılıkla desteklediklerini belirten Wang, Afrika ülkelerinin içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine de karşı olduklarını ifade etti.