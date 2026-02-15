MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın "Dünyada Çin" başlıklı oturumunda bir konuşma yaptı.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, konuşmasının ardından soruları yanıtladı.
Son Dakika › Güncel › Wang Yi Münih'te Konuştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?