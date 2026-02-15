Wang Yi Münih'te Konuştu - Son Dakika
Wang Yi Münih'te Konuştu

15.02.2026 11:16
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı'nda 'Dünyada Çin' oturumunda konuşma yaptı.

MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın "Dünyada Çin" başlıklı oturumunda bir konuşma yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Münih, Son Dakika

11:17
