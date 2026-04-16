Adnan\'a babasının vedası kahretti Şehidim, balım, kurban olduğum

Kahramanmaraş'ta ortaokulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki mezarının taşına annesi tarafından çok sevdiği Galatasaray'ın forması bırakıldı.

ADNAN, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Yeşiller Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

Defin işlemlerinin ardından evladının mezarı başında gözyaşları döken anne Sonay Yeşil, evladının mezarına Galatasaray forması bıraktı. Olayda hayatını kaybeden Adnan'ın mezar taşına bırakılan giyemediği Galatasaray forması yürekleri dağladı. Annenin mezar taşına koyduğu formayı Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın getirdiği ve anneye eşlik ettiği görüldü.

Törene, öğretmen babası Cevdet ve annesi Sonay Yeşil'in yanı sıra Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kent protokolü, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"MEĞER SON KEZ EL SALLAMIŞ KUZUM"

Törende gözyaşı döken anne Sonay Yeşil, "Oğlum servise binerken el salladı vedalaştı. Meğer son kez el sallamış kuzum” dedi. Cevdet Yeşil ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek, "Şehidim, oğlum, balım, kurban olduğum" diye konuştu. Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi, İl Müftüsü Ahat Taşçı'nın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.