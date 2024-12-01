Wang Yi, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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CHENGDU, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, 5. Çin- Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere cumartesi günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya geldi, 30 Kasım 2024. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)