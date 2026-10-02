Wareham, PCH'nin seminer iptalini sansür diye kınadı, Gazze'nin tabu olduğunu söyledi

Avustralya Savaşı Önleme Tıp Örgütü (MAPW) Başkanı Dr. Sue Wareham, Perth Çocuk Hastanesinin "Çocuk ve Savaş" seminerini iptal etmesini, tıp etiğine aykırı bir sansür olarak niteleyerek ülkede sağlık kurumları genelinde "Gazze" kelimesinin bir tabuya dönüştüğünü söyledi.

Avustralya'da Perth Çocuk Hastanesinde (PCH) 17 Eylül'de düzenlenmesi planlanan "Çocuk ve Savaş" başlıklı seminerde Gazze, Afganistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapmış doktorların tecrübeleri dinlenecekti. Ancak hastane yönetimi, "Filistin hakkında taraflı görüşler" konusunda şikayetler alması üzerine etkinliğe birkaç gün kala iptal etti.

MAPW, yayımladığı açıklamayla hastanenin iptal kararını kınadı.

"Tehlikeli bir emsal"

MAPW Başkanı ve iptal edilen etkinliğin konuşmacılarından doktor Sue Wareham, iptal kararına ilişkin detayları AA muhabirine anlattı.

Etkinliğin iptal edilmesinin doğurabileceği sonuçlara ilişkin Wareham, şunları kaydetti:

"Bu, bazı çocukların milliyetlerine bağlı olarak diğerlerinden daha az önemli kabul edildiği tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir. Bu tür bir ırkçılığın, ortak insanlığımızın evrensel değerlerine ve milliyet, din, siyasi görüş, cinsiyet ya da başka herhangi bir faktörden bağımsız olarak tüm yaşamların eşit olduğu ilkesine dayanan sağlık hizmetlerinde kesinlikle yeri yoktur. Bu, meydana gelmesinde hiçbir payı olmayan ve sona erdirmenin de imkanı bulunmayan savaşlarda acı çeken, dünyanın en savunmasız insanlarından bazılarını siyasallaştırmaktadır. Ayrıca, belirli savaş bölgelerinden gelen tıbbi kanıtların, sırf savaş bölgesinin bulunduğu yer nedeniyle sansürlenmesi gibi bir emsal de oluşturulmaktadır."

Doktor Wareham, bu kararın tıp etiği açısından kurumsal bir tarafsızlık mı yoksa siyasi baskılardan ileri gelen bir sansür mü olduğu sorusu üzerine, gerçek bir kurumsal tarafsızlığın, siyasetten bağımsız olarak çocukların zarar gördüğüne dair kanıtların sunulmasını gerektirdiğini söyledi.

"Bu bir sansür"

Bu durumda, söz konusu iptalin bir "sansür" olduğunu vurgulayan Wareham, "Siyasi kaygılar temelinde kanıtlarla ilgili tartışmaları sansürlemek, bu durum nerede olursa olsun çocuklara zarar verenlerin yanında yer almak ve dolayısıyla bu zararın sürmesine katkıda bulunmak anlamına gelir." dedi.

Daha önce de başka hastanelerin benzeri gerekçelerle düzenlenecek etkinlikleri iptal ettiğine işaret eden Wareham, "PCH'nin iptal kararına giden süreci bilmesek de Avustralya'da, Filistin'deki sağlık hizmetlerinin ve halkın korunması için sesini yükselten sağlık çalışanlarını susturmaya yönelik çabalar olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

PCH'nin iptal kararının izahatına ilişkin çeşitli kurumlara başvurularda bulunduklarını aktaran Wareham, "İçerikle ilgili endişeler nedeniyle bu tür iptaller, Avustralya hastanelerinde neredeyse hiç görülmemiş bir durumdur." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki çocuklardan bahsedilme ihtimali bile etkinliğin iptaline yol açmak için yeterliydi"

Wareham, Gazze kelimesinin Avustralya'daki sağlık kuruluşları arasında bir tabu haline gelip gelmediği sorusuna, "Evet, tabu haline geldi." yanıtını verdi.

İptal edilen toplantının sadece Filistin'deki değil dünyanın birçok yerindeki savaş bölgelerindeki çocukların durumuna odaklanacağını dile getiren Wareham, "Ancak Gazze'deki çocuklardan bahsedilme ihtimali bile etkinliğin iptaline yol açmak için yeterliydi." dedi.

MAPW verilerine göre her 5 çocuktan 1'inin savaş bölgelerinde yaşadığını belirten Wareham, "Kanıtlar, Gazze'nin son derece küçük yüz ölçümü ve çok yüksek nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında, sağlık hizmetlerinde yaşanan tahribatın boyutu ve oradaki çocukların içinde bulunduğu zor durumun diğer savaş bölgelerindekinden bile daha ağır olduğunu oldukça tutarlı bir şekilde ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Avustralyalı sağlık örgütlerinin tepkilerine eleştiri

Avustralya'daki sağlık örgütlerinin Gazze'deki duruma verdiği tepkiyi "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Wareham, birçok kuruluşun Gazze'deki durumdan bahsederken İsrail'i doğrudan suçlamaktan çekindiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının ve akademisyenlerin siyasi nedenlerle susturulmasının tehlike arz ettiğini kaydeden Wareham, "Siyaset, sağlık ve diğer meslek mensuplarının hangi kanıtlar hakkında konuşabileceklerine müdahale etmeye başladığında, bu durum korku dolu ve bilgisiz bir topluma giden tehlikeli bir yola dönüşür." uyarısında bulundu.

Wareham, PCH'nin MAPW'nin karardan dönülmesi talebini reddettiğini aktararak "MAPW, bu konudaki savunuculuk çalışmalarını sürdürecektir. Şu anda Batı Avustralya Sağlık Bakanı'ndan bir yanıt bekliyoruz ve sonraki adımları değerlendiriyoruz. Bu konuda Avustralya'daki çok sayıda sağlık çalışanının desteğine sahip olduğumuzu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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