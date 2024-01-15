 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Washington'da Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Washington'da Filistin'e destek gösterisi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken ABD'nin başkenti Washington D.C'de yaşayanlar Filistin'e destek gösterisi için sokaklara döküldü. Filistin'e yönelik İsrail saldırılarının 100.günü geri kalırken Washington D.C'deki Filistinliler ve Filistin destekçileri, Beyaz Saray yakınlarında bir araya gelerek barış ve özgürlük taleplerini yineledi. İsrail aleyhinde sloganlar da atan göstericiler, bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu.

Washington\'da Filistin\'e destek gösterisi
15.01.2024 - 22:52,  Güncelleme: 22:55
Abone Ol

- Washington'da Filistin'e destek gösterisi

WASHINGTON - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken ABD'nin başkenti Washington D.C'de yaşayanlar Filistin'e destek gösterisi için sokaklara döküldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ediyor. Gazze Şeridi'nde Filistin'e yönelik saldırılarına ara vermeden devam eden İsrail, bu kez AB'nin başkenti Washington D.C'de protesto edildi. Filistin'e yönelik İsrail saldırılarının 100.günü geri kalırken Washington D.C'de yaşayanlar Filistin'e destek gösterisi için sokaklara döküldü. Washington D.C'deki Filistinliler ve Filistin destekçileri, Beyaz Saray yakınlarında bir araya gelerek barış ve özgürlük taleplerini yineledi. İsrail aleyhinde sloganlar da atan göstericiler, bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu. Filistin marşları eşliğinde Beyaz Saray çevresinde toplanan grup, farklı ülkelerin bayraklarını taşıyarak uluslararası destekleri gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Washington, Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Washington'da Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika


23:04
Gol oldu ama hakem 'İptal' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon Gol oldu ama hakem "İptal" dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 23 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 23 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57
Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46
Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44
Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44
Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı

Son Dakika
23:04 Gol oldu ama hakem "İptal" dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 23 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44 Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44 Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40 Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29 Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 23:14:24. #1.11#
SON DAKİKA: Washington'da Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement