Washington DC Belediyesine Giren Aktivistler Ateşkes Kararı İstedi

ABD'de başkent Washington DC Belediyesine giren aktivistler, kent yönetiminin Gazze'de ateşkesi destekleyen karar tasarısını kabul etmesi çağrısında bulundu.
Washington DC Belediyesine girerek Meclis oturumuna müdahale eden bir grup aktivist, "Başkentte Ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak, "Ateşkes hemen şimdi" şeklinde sloganlar attı.
Aralarında, din adamları, toplum liderleri ve çok sayıda Filistin yanlısı aktivistin bulunduğu grup, Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması, İsrail ve Hamas tarafından tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Aktivistler, buradaki açıklamalarında, kaygılı vatandaşların meclis üyelerine gönderdiği yüzlerce mektuba ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aile üyeleri öldürülen kent sakinlerinin taleplerine rağmen kent konseyinin bu talebe kayıtsız kaldığını söyledi.
Göstericilerden Nee Nee Taylor, milyonlarca doların İsrail'e aktarıldığını vurgulayarak, Gazze'deki katliamların sona erdirilmesi için karar tasarısının kabul edilmesi çağrısında bulundu.
Belediye binasından çıkarılan eylemciler, kent yönetimi ateşkes kararını kabul edene kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.
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