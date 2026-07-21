Wednesday Türkiye'de Konser Verecek

ABD'li alternatif rock grubu Wednesday, Türkiye'deki ilk konserini 17 Ağustos'ta Blind sahnesinde verecek.

Karly Hartzman liderliğinde çalışmalarını sürdüren Wednesday, indie rock ve country etkilerini bir araya getiren müzik anlayışıyla tanınıyor.

Grup, "Bleeds" adlı son albümünde eski üyelerinden MJ Lenderman'ın katkısıyla hazırlanan şarkılara yer verirken, bir önceki albümü "Rat Saw God" ile de uluslararası müzik çevrelerinin dikkatini çekti.

Wednesday, son yıllarda aralarında Primavera Sound'un da bulunduğu uluslararası müzik festivallerinde sahne aldı.